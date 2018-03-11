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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 11 مارس 2018 03:00 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.451 مليار جنيه.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 24.8 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 14.3 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، 216 ألف جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 16391 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% عند مستوى 2781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 16195 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2217 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 502 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير 37 شركة.

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