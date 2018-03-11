تجديد حبس صاحب شركة استثمار عقارى بالإسكندرية 15 يوما







الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت محكمة جنح اقتصادية بالإسكندرية، تجديد حبس "ف ع ح" 50 سنة رجل أعمال وصاحب شركة استثمار عقارى بالإسكندرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستأنفت الدفاع على قرار الحبس، وتم تحديد جلسة 12 مارس لسماع حكم المحكمة.

كان قد تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم أول الرمل، بتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط المتهم "ف ع ح" 50 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى، مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، أثناء تواجده بمدينة القاهرة وحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

ترجع الواقعة إلى تاريخ 2018 ـ 1 ـ 25 وتحرير محضر جنح اقتصادية بشأن بلاغ المحامية "ج ع ع" وكيلة عن المدعو "ن ف ع" وآخرين، بقيام المدعو "ا ا م" مدير البنك العربى الإفريقى فرع سان استيفانو، بتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 11525000 جنيه، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30%، بالاشتراك مع المدعو "ف ع ح" إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة، ثم انقطع، وما قررته النيابة العامة بضبط المتهمين.