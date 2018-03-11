تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمبيعات العرب والأجانب







كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، فيما ارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.42%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.12%.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25%، فيما انخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06%.