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تأجيل محاكمة 39 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لشهر يونيو المقبل

الأحد، 11 مارس 2018 10:47 م
تأجيل محاكمة 39 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لشهر يونيو المقبل محكمة -أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثالثة محاكمة 39 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط  ليومى الثانى والثالث من دور شهر يونيو المقبل فى قضيتين، الأولى تتعلق بمحاكمة 38 متهما فى مركز سمالوط تعود أحداثها إلى فبراير عام 2014، والثانية تتعلق بمتهم واحد بتهمة حيازة مطبوعات، تحث على العنف وتخريب منشآت عامة، بذات المركز والتحريض على الشغب.
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت 39 متهما فى أحداث بمركز سمالوط فى عام 2017، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محطورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والخروج فى مظاهرات مخالفة للقانون.

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