تأجيل محاكمة طالب متهم بقتل جارته لسرقة مصوغاتها فى أسوان لشهر يونيو







أسوان - ندى سليم

أجلت محكمة جنايات أسوان، اليوم الأحد، نظر محاكمة طالب متهم بقتل جارته بمركز نصر النوبة، وذلك لجلسة اليوم الثانى من دور الانعقاد بشهر يونيو المقبل، لسماع باقى الشهود.

ترجع وقائع الحادث إلى العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، وتبين أن المتهم "شاكر م"، طالب وراء ارتكاب الحادث.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بأنه استغل تواجد المجنى عليها "هناء"، تعمل سكرتيرة بمدرسة، بمفردها داخل منزلها، نظرا لعمل زوجها بالخارج، واستغل هدوء حركة المارة أمام المنزل، تزامنا مع صلاة الجمعة، وطرق الباب عليها، وعندما فتحت باب الشقة سارع بتكميم فمها وعاجلها بعدة طعنات متفرقة بالرأس والجسد، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن المتهم من سرقة كمية من المشغولات الذهبية التى كانت بحيازة المجنى عليها وهى عبارة "150 جرام ذهب" تنوعت بين غوايش وسلاسل ذهبية.