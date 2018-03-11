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بوتين يكشف: أمرت بإسقاط طائرة ركاب فى 2014 قيل أن بها راكبا يحمل قنبلة

الأحد، 11 مارس 2018 11:00 م
بوتين يكشف: أمرت بإسقاط طائرة ركاب فى 2014 قيل أن بها راكبا يحمل قنبلة فلاديمير بوتين الرئيس الروسى





موسكو (رويترز)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال فيلم عُرض اليوم الأحد إنه أمر فى 2014 بإسقاط طائرة ركاب قالت تقارير إنها كانت تحمل قنبلة وتستهدف افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى مدينة سوتشى الروسية.

وفى فيلم وثائقى بعنوان(بوتين) تبلغ مدته ساعتين ويُعرض على وسائل التواصل الاجتماعى الروسية قال بوتين للصحفى أندريه كوندراشوف إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رجال الأمن المسؤولين عن أولمبياد سوتشى فى السابع من فبراير شباط 2014 قبيل حفل افتتاح الدورة .

وقال بوتين فى الفيلم الذى شاهدته رويترز "قيل لى إن طائرة كانت فى طريقها من أوكرانيا إلى اسطنبول خُطفت وإن الخاطفين يطالبون بالهبوط فى سوتشي".

وقال كوندراشوف فى الفيلم إن قائدى طائرة من طراز بوينج 737-800 تابعة لشركة بيجاسوس أيرلاينز التركية كانت فى رحلة من خاركيف إلى اسطنبول أفادوا بأن أحد الركاب يحمل قنبلة وأن الطائرة مضطرة لتغيير مسارها إلى سوتشي.

وأضاف الصحفى أن الطائرة كانت تقل 110 ركاب فى حين كان أكثر من 40 ألف شخص موجودين فى الإستاد لمشاهدة حفل الافتتاح.

وقال بوتين إنه سعى للحصول على نصيحة مسؤولى الأمن وقيل له إن خطة الطوارئ فى مثل هذا الموقف تقضى بإسقاط الطائرة.

وأضاف بوتين " قلت لهم :تصرفوا وفقا لهذه الخطة" وقال إنه بعد فترة وجيزة من ذلك وصل إلى مكان الأولمبياد برفقة مسؤولى اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال إنه بعد عدة دقائق تلقى اتصالا آخر أبلغه أنه كان بلاغا كاذبا وأن الراكب كان مخمورا وأن الطائرة ستواصل رحلتها إلى تركيا، وأكد ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأحد التصريحات التى وردت فى الفيلم.

 


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