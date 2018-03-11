بنك قناة السويس: صافى أرباح 356 مليون جنيه بمعدل نمو 70 %عن العام الماضى







كتب – أحمد يعقوب

أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس، تحقيق صافى أرباح فى 31 ديسمبر 2017 بمعدل نمو 70 % مقارنة بالعام الماضى .

كما ارتفع صافى العائد ليصل الى 1.01 مليار جنيه بنسبة نمو 25.2% مقارنة بالعام الماضى فى حين ارتفع صافى ايرادات النشاط ليصل الى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 26.2 % مقارنة بالعام الماضى .

كما أظهرت القوائم المالية نمو إجمالى الميزانية ليصل الى 40 مليار جنيه بنسبة نمو 27 % وبزياده قدرها 8.6 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى فى حين سجلت ودائع العملاء فى نهاية ديسمبر2017 نحو 31.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 30 % مقارنة بالعام الماضى، كما ارتفع صافى القروض والتسهيلات ليصبح 10.2 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.6 % مقارنة بالعام الماضى، فى الوقت ذاته انخفضت القروض غير المنتظمه لتصل 38.10% مقابل 52.43% فى العام الماضى وبما يظهر التحسن فى جودة محفظة القروض والتسهيلات، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 16 % بزيادة قدرها 46% عن نهاية العام الماضى.

وفى نفس الوقت، أضاف البنك قطاع التجزئة المصرفية للعمل على تنوع منتجاته بالإضافة إلى قطاع تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه، وذلك تمشياً مع مساعى الدولة لدعم هذا القطاع .