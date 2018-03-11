بلتون: انخفاض أرباح النساجون الشرقيون بنسبة 7% لتراجع هامش مجمل الربح







كتب هانى الحوتى

أرجعت شركة بلتون المالية، انخفاض الأرباح المتكررة لشركة النساجون الشرقيون بنسبة 7% مقارنة بالربع الرابع من 2017 مسجلة 161 مليون جنيه (بانخفاض 13% عن توقعاتها)، وذلك نتيجة انخفاض ملحوظ فى هامش مجمل الربح رغم زيادة الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوى مسجلة 2.7 مليار جنيه.

وفسرت بلتون، فى تقريرها البحثى، تكرار أرباح شركة النساجون الشرقيون مدعمة أولا انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية (لتصل إلى 3.0% نسبة إلى المبيعات فى الربع الرابع من 2017 مقابل 4.7% فى الربع الرابع من 2016)، وثانيا انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 26% نظرًا لتسديد شركة النساجون الشرقيون ديونها المقومة بالجنيه المصرى لتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، وثالثا ارتفاع الأرباح من الفائدة، حيث جاءت 6 مرات الأرباح المسجلة فى الربع الرابع من 2016، سجلت النساجون الشرقيون مع ذلك نمو سنوى بنسبة 50% فى الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية لتصل إلى 135 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2017.

وأرجعت ذلك نتيجة انخفاض خسائر فروق تحويل العملة بنسبة 50% على أساس سنوى خلال الربع الرابع من 2017 وفضلًا عن انخفاض المخصصات والضرائب المؤجلة، هذا واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نقدى بنحو 1.4 جنيه لكل سهم، مما يشير إلى معدل دفع 76% وعائد بنسبة 9% (وفقًا لتوقعاتنا).

وقالت بلتون، إن إيرادات الصادرات لشركة النساجون جاءت مرتفعة بنسبة 27% على أساس سنوى، حيث سجلت 1.8 مليار جنيه فى الربع الرابع من 2017 - فى أعقاب زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 23% على أساس سنوى ليصل إلى 99 جنيه للمتر فى الربع الرابع من 2017، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف 3% لمبيعات الصادرات على أساس سنوى.

أما على الأساس الربع سنوى، ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 3% فقط، وارتفعت مبيعات الصادرات بنسبة طفيفة 2%، مما يشير إلى نمو بطئ بسوق الصادرات بعد تلاشى أثر تعويم الجنيه، عن إيرادات المبيعات المحلية، فقد ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوى مسجلة 854 مليون جنيه على الرغم من الارتفاع القوى بنسبة 41% فى متوسط أسعار المتر المربع لتصل إلى 79.7 متر مربع فى الربع الرابع من 2017 مع تمرير شركة النساجون الشرقيون أثر ارتفاع التكاليف بعد التعويم إلى المستهلك النهائى، إلا أن هذا الارتفاع فى أسعار البيع أدى لانخفاض المبيعات المحلية بنسبة 25% على أساس سنوى نتيجة تراجع القوى الشرائية للمستهلكين بعد تعويم الجنيه، وتراكم المخزون لدى التجار فى الربع الرابع من 2016.

وعلى أساس ربع سنوى، أوضحت أن هبوط المبيعات المحلية بنسبة 4% عقب ارتفاع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 3% يشير على عدم قدرة الشركة دائمًا على تمرير ارتفاع التكاليف من خلال رفع الأسعار بالسوق المحلى دون تأثر أحجام المبيعات.

وأشار إلى أن انخفاض هامش مجمل الربح فى الربع الرابع لعام 2017ـ، جاءت نتيجة أولا ارتفاع أسعار البولى بروبلين بنسبة 17% على أساس سنوى بعد الزيادة القوية لأسعار خام برنت، وثانيا ارتفاع رسوم الكهرباء بنسبة 48% مع رفع دعم الطاقة تدريجيًا، وثالثا رصد إيرادات الصادرات للحسابات الأوروبية منخفضة الهوامش، ورابعاً تسجيل إجمالى رسوم بقيمة 24 مليون جنيه على الإنتاج من المناطق الحرة فى الربع الرابع لعام 2017 مقابل 11 مليون جنيه مسجلة فى 2016.

سجلت النساجون الشرقيون حصيلة دعم صادرات بنحو 13 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2017 (وفقًا لتوقعاتنا)، وذلك مقابل 67 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2016، مما أدى لوصول إجمالى حصيلة دعم الصادرات خلال 2017 إلى 91 مليون جنيه مقابل 214 مليون جنيه فى 2016، ومن المقرر أن تصل النسبة المتبقية من دعم الصادرات إلى 278 مليون جنيه حتى أكتوبر 2017.