بلاغ جديد يتهم شادى الغزالى حرب بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

بلاغ جديد يتهم شادى الغزالى حرب بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبةالأحد، 11 مارس 2018 05:55 م
شادى الغزالى حرب
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه شادى الغزالى حرب القيادى السابق بحزب الدستور، بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة .
وقال محمود فى البلاغ رقم 1732 لسنه 2018، إن شادى دأب ومن خلال المنشورات على صفحته الرسمية على التحريض ضد مؤسسات الدولة والدعوة لإسقاطها، والاستقواء بالخارج، وأنه يقود حرب لإسقاط الدولة عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات، ويتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب .
وطالب "محمود" بضبط وإحضار شادى الغزالى حرب، ومنعه من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وطلب تحريات الأمن الوطنى عن مصادر تمويله، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
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