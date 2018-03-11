بعد قليل.. مرافعة دفاع الضابطين المتهمين بتعذيب "محامى المطرية"







كتب : أحمد حسنى

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، الْيَوْمَ الأحد، برئاسة المستشار سيد التونى لمرافعة دفاع دفاع ضابطى الأمن الوطنى فى إعادة محاكمتهما بتهمة تعذيب المحامى «كريم حمدى» داخل قسم شرطة المطرية، ما أدى لوفاته.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب.

وأجلت المحكمة نظر القضية فى جلستها السابقة لإحضار جهاز الـdvr من قسم المطرية والاستعداد للمرافعة.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر بمعاقبتهما، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بضرب وتعذيب المحامى كريم حمدى، ما أدى لوفاته داخل قسم شرطة المطرية.