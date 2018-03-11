video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد قليل.. النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن دورها فى مكافحة الفساد بالدولة

الأحد، 11 مارس 2018 01:33 م
بعد قليل.. النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن دورها فى مكافحة الفساد بالدولة المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإداري





كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

تصدر النيابة الإدارية، بعد قليل، تقريرا بعنوان "رؤية موجزة لدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى أعقاب ثورتى 2011 ، 2013" تبلور الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.
 
 
ويكشف التقرير دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، خلال تلك الفترة، وذلك ما بين ما كشفت عنه ثورة يناير 2011، وما بلورته ثورة 2013 من رؤية حقيقية شاملة لمكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاغ يتهم مدير "تعليم حدائق القبة" برفض تنفيذ قرار إقالة مستريح الحدائق

اخبار الحوادث

النيابة الادارية

تقرير سنوى

مكافحة الفساد

الجهاز الادارى




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة