بعد قليل.. النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن دورها فى مكافحة الفساد بالدولة







كتب عبد الله محمود

تصدر النيابة الإدارية، بعد قليل، تقريرا بعنوان "رؤية موجزة لدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى أعقاب ثورتى 2011 ، 2013" تبلور الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.

ويكشف التقرير دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، خلال تلك الفترة، وذلك ما بين ما كشفت عنه ثورة يناير 2011، وما بلورته ثورة 2013 من رؤية حقيقية شاملة لمكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة.