بعثة طرق الأبواب من واشنطن: نسعى لتحويل مصر إلى نافذة للصناعات الأمريكية







رسالة واشنطن – عبد الحليم سالم

تواصل بعثة طرق الأبواب فى واشنطن، والتى تضم 35 شركة، لقاءاتها مع المسؤلين الأمريكان فى إطار زيارتها السنوية رقم 41.

وتسعى بعثة هذا العام، إلى استغلال العلاقات الطيبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى دعم التجارة البينية وتوقيع اتفاقية تجارة حرة، وأيضا فى توطين الصناعات الأمريكية فى مصر.

وفى السياق، أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن مشاركة بعثة غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المشترك فى واشنطن، تؤثر فى توجهات المستثمرين فى أمريكا نحو مصر، خاصة فى ظل ما تشهده القاهرة من اصلاحات كبيرة فى الاقتصاد، علاوة على الفرص الاستثمارية الهائلة.

وقال مهنا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش زيارة البعثة، إن البعثة التى تشارك فيها نحو 35 شركة، ليست امتداد للحكومة، إنما هى فى إطار جهود وعمل القطاع الخاص المصرى ونقل رؤيته الواقعية وما يشهده الاقتصاد سواء على مستوى التشريع أو على مستوى النمو .

وشدد على أهمية العلاقات الطيبة على مستوى الرئاسة فى البلدين وتطابق وجهات النظر فى أغلب القضايا، مما ينعكس بصورة إيجابية ويدفع فى اتجاه اختيار مصر من بين 4 دول إفريقية لإقامة منطقة تجارة حرة معها.

وأشار مهنا إلى أن مصر فى طريقها لأن تكون نافذة لصناعات أمريكا إلى مختلف الدول خاصة الصناعات التى يتم تصنيعها فى مصر، مع مراعاة نسب المكون المحلى فيها، مؤكدا أن لدينا 1.6 مليار مواطن فى أفريقيا ولدينا اتفاقيات مع أوروبا والدول العربية مما يعطينا أفضلية.

وحول حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، قال إنها تصل لنحو 25 مليار دولار، وحجم التبادل التجارى يصل لنحو 5.5 مليار دولار ، وهو رقم نحتاج إلى أن نضاعفه من خلال الاتفاقيات المشتركة وفتح السوق الأمريكى أمام المنتجات المصرية.

من جانبه، أوضح المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا ما يزال الأمر محل نقاش ومن المنتظر أن يتم الكشف عن ذلك فى أبريل المقبل، خاصة أن كل البعثات السابقة نادت بأهمية أن تكون هناك اتفاقية تحارة مع مصر على غرار المغرب والأردن .

وأضاف توفيق:"ما تشهده مصر من نمو اقتصادى وإصلاح تشريعى وفرص استثمارية متنوعة يعطيها أفضلية كبيرة".

ودلل على ذلك بقوله:" لسنا فقط كمصريين من يطالب باتفاقية تجارة هناك رجال أعمال أمريكيين أثاروا أهمية اتفاق تجارة حرة بين البلدين"، مؤكدا على الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الخاص فى مصر، لدعم الاقتصاد وتوضيح ذلك للجانب الأمريكى الذى لمس ذلك بنفسه بدليل التوسعات التى تجرى من قبل الشركات فى مصر.