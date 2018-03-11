بدء فعاليات ندوة الشباب وبناء المجتمع بجامعة القاهرة بحضور وزير الأوقاف

بدء فعاليات ندوة الشباب وبناء المجتمع بجامعة القاهرة بحضور وزير الأوقافالأحد، 11 مارس 2018 01:45 م
جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
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بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة بعنوان: "دور الشباب فى بناء المجتمع" جامعة القاهرة اليوم، بالسلام الجمهورى، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتبين الصحفيين أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى بجريدة اليوم السابع، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وطلاب الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
وتأتى الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأساتذة والطلاب، وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة تؤدى دورها فى مواجهة الفكر المتطرف من خلال الندوات واللقاءات والحوارات المفتوحة مع طلابها، والتى تستهدف تنمية مداركهم تجاه القضايا الوطنية، ورفع قدراتهم فى الحوار الموضوعى المبنى على العلم.
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