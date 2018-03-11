انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية لانخفاض منسوبها فى الترعة المغذية







الأسكندرية جاكلين منير

شهدت مناطق شرق الإسكندرية، انقطاعا فى المياه بسبب انخفاض منسوب الترعة المغذية لترعة المحمودية، حيث شكا أهالى مناطق سيدى بشر وميامى و المعمورة من انقطاع المياه اليوم وضعفها المتكرر.

و أشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه وضعفها جاء بسبب انخفاض منسوب المياه فى الترعة المغذية لمحطة معالجة المياه بالسيوف و المعمورة مما اضطر الشركة إلى قطع المياه لعدم تكرار أزمة تعكرها وتلوثها.

وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة فتح المياه بعد عودة المنسوب الى المستوى الطبيعى.

من حانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم سحب المياه بطلمبات المحطتين فى حالة انخفاض المنسوب عن 65 سم ، لعدم تكرار أزمة تعكر المياه التى شهدتها الاسكندرية منذ 10 أيام، وأن يتم التنسيق مع وزارة الرى لعودة منسوب ترعة المحمودية للحد المسموح به لضخ المياه.