انطلاق مؤتمر تأسيس التحالف الدولى للطاقة الشمسية فى الهند







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

انطلق، اليوم الأحد، مؤتمر تأسيس التحالف الدولى للطاقة الشمسية، المنعقد فى العاصمة الهندية نيودلهى، حيث يترأس تلك القمة كلًا من رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيما يشارك ممثلو أكثر من 121 دولة مشمسة تقع أو توجد بها أراضى بين مدار السرطان ومجرى الجدى.

ويهدف التحالف الدولى للطاقة الشمسية، تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية فى محاولة للحد من الاعتماد العالمى على الوقود الأحفورى، وتأتى مشاركة هذه الدول فى التحالف الجديد فى سياق الالتزامات المقطوعة فى قمة المناخ (قمة الكوكب الواحد) التى استضافتها باريس فى ديسمبر الماضى.

واستقبل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، صباح اليوم، ممثلو الدول المشاركة فى القمة المنعقدة فى نيودلهى، ومن بينهم الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى، رئيس الجابون على بونجو أونديمبا، رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسنا، حاكم أستراليا العام بيتر كوسجروف، وزوجته لين كوسجروف، رئيس جزر الأزور أزالى أسامانى.



صورة تذكارية لأعضاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية



انطلاق مؤتمر التحالف الدولى للطاقة الشمسية



رئيس وزراء الهند يستقبل ممثل ولى عهد أبوظبى



رئيس وزراء الهند يصافح ممثل ولى عهد أبوظبى



رئيس وزراء الهند يستقبل ممثلو أعضاء تحالف الطاقة الشمسية



حاكم أستراليا يصافح رئيس وزراء الهند



رئيس وزراء الهند يستقبل حكم أستراليا وزوجته



الوفود المشاركة فى مؤتمر تحالف الطاقة الشمسية فى الهند



توافد ممثلو الدول الأعضاء بالتحالف الدولى للطاقة الشمسية



إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى



ناريندا مودى فى استقبال الوفود قبل المؤتمر



وصول ماكرون إلى موقع انعقاد مؤتمر الطاقة الشمسية بالهند



صور تذكارية للرئيس الفرنسى ورئيس وزراء الهند