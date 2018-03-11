انتشال جثتى شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الأثار بقنا

انتشال جثتى شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الأثار بقناالأحد، 11 مارس 2018 07:32 م
تنقيب على الآثار - أرشيفيه
قنا - وائل محمد
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تمكنت قوات الحماية المدنية، وبالتنسيق مع الأجهزة المنية بمحافظة قنا، مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثتى شخصين، لقيا مصرعهما إثر إنهيار بئر عليهما، أثناء تنقيبهما عن الأثار بدائرة قوص.
كانت الأجهزة الأمنية بقنا، تلقت بلاغًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بانهيار بئر على محمد.ع.ع، 25 عامًا، وممدوح.ا.ا، 22 عامًا، مقيمان بالإسكندرية، ما أدى إلى وفاتهما، وذلك أثناء تنقيبهما عن الآثار بقرية حجازة.
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