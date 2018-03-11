اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسينالأحد، 11 مارس 2018 03:00 ص
المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق
كتب رضا حبيشى
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تعقد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة مؤتمرا اليوم الأحد، بمقر نقابة المهندسين لإعلان النتائج الرسية لانتخابات النقابة.
يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين أسفرت عن فوز المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ورئيس قائمة مهندسون فى حب مصر بمنصب النقيب العام، وفوز قائمته بأغلب المقاعد التى جرت عليها الانتخابات على مدار 3 أسابيع.
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