اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين







كتب رضا حبيشى

تعقد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة مؤتمرا اليوم الأحد، بمقر نقابة المهندسين لإعلان النتائج الرسية لانتخابات النقابة.

يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين أسفرت عن فوز المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ورئيس قائمة مهندسون فى حب مصر بمنصب النقيب العام، وفوز قائمته بأغلب المقاعد التى جرت عليها الانتخابات على مدار 3 أسابيع.