video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.."سعفان" يُسلم 80 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية برواتب تصل لـ7600 جنيه

الأحد، 11 مارس 2018 06:00 ص
اليوم.."سعفان" يُسلم 80 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية برواتب تصل لـ7600 جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يُسلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، 80 عقدا لسائقين للعمل بإحدى الشركات بدولة خليجية، براتب شهرى بالبدلات، ما يوازى  7600 جنيه  مصرى تقريبا، فضلا عن توفير السكن والمواصلات وتذاكر الطيران.

وقال الوزير: إنه حريص على تسليم هذه العقود التى وفرتها شركة البركة لإلحاق العمالة المصرية فى الخارج ترخيص قوى عاملة رقم 363 تشجيعا لها على توفر المزيد من فرص العمل للشباب، ودفع باقى الشركات للمنافسة فى توفير المزيد فرص عمل .

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة": تبدأ غدا قبول طلبات الراغبين الالتحاق بـ211 وظيفة بالقليوبية

وزير القوي العاملة يسلم 80 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية غدًا

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

فرص عمل

الخيلج




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة