اليوم.."سعفان" يُسلم 80 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية برواتب تصل لـ7600 جنيه

اليوم.."سعفان" يُسلم 80 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية برواتب تصل لـ7600 جنيهالأحد، 11 مارس 2018 06:00 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يُسلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، 80 عقدا لسائقين للعمل بإحدى الشركات بدولة خليجية، براتب شهرى بالبدلات، ما يوازى 7600 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير السكن والمواصلات وتذاكر الطيران.
وقال الوزير: إنه حريص على تسليم هذه العقود التى وفرتها شركة البركة لإلحاق العمالة المصرية فى الخارج ترخيص قوى عاملة رقم 363 تشجيعا لها على توفر المزيد من فرص العمل للشباب، ودفع باقى الشركات للمنافسة فى توفير المزيد فرص عمل .
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