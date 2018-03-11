"اليوم السابع": مخازن الإرهابيين فى مرمى "نسور سيناء 2018"

عدد اليوم السابع







تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، مخازن الإرهابيين فى مرمى "نسور سيناء 2018".. البيان رقم 15: العثور على 34 صاروخاً فى مخزن تحت الأرض برفح و 60 قنبلة يدوية و 70 عبوة مضادة للأفراد.. والقضاء على 16 تكفيريا.. وتدمير 285 وكراً للعناصر الإرهابية.. وإبطال مفعول 83 عبوة ناسفة.

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ مخازن الإرهابيين فى مرمى "نسور سيناء 2018".. البيان رقم 15: العثور على 34 صاروخاً فى مخزن تحت الأرض برفح و 60 قنبلة يدوية و 70 عبوة مضادة للأفراد.. والقضاء على 16 تكفيريا.. وتدمير 285 وكراً للعناصر الإرهابية.. وإبطال مفعول 83 عبوة ناسفة

ـ أكرمهم فأحبوه وأصبحوا أكبر الداعين للمشاركة فى الانتخابات ودعمه.. قصة 9 مواطنين استقبلهم الرئيس فى قصر الرئاسة.. الحاجة سبيلة: مستنية الانتخابات وهجمع ستات بلدنا علشان نشارك.. الحاجة صيصا: عملت توكيل للسيسى ولسه معلقة صورته فى بيتى.. والدة طفل افتتاح قناة السويس: سننزل الشارع لتشجيع المواطنين على المشاركة.. والد مريم فتح الباب: صوتى للسيسى لأنه مصدر الأمان والاستقرار.. والد ياسين الزغبى: أنقذ البلاد من الفوضى.. والمشاركة فى الانتخابات واجب



ـ حبس سيدة لادعائها الانتماء لمؤسسة الرئاسة.. رئاسة الجمهورية تفضح «النصابين» والمتاجرين باسمها

ـ افتتاح محطة "انفينتى" بأسوان لإنتاج أول 50 ميجاوات.. غدا.. أولى خطوات تحقيق الحلم المصرى بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم



ـ انطلاق انتخابات الرئاسة بعد 96 ساعة

ـ 202 كنيسة فى المرحلة الثانية من معاينات "تقنين الأوضاع"



ـ هانى زادة يعترف بالحساب البنكى "السرى".. "الأموال العامة" تفحص 16 ألف عضوية مستثناة فى الزمالك

ـ "مجلس الدولة": إنتهاء تعديلات «قانون البناء» و«المنظمات النقابية»



ـ وزير التموين: عرضت على الرئيس خطة تطوير التجارة الداخلية

ـ "برلمان الصين": منح الرئيس سلطة مدى الحياة رغم الانتقادات



ـ طموحات مصر لريادة "الطاقة" محل اهتمام عالمى.. صحيفة قبرصية: القاهرة تبنى استراتيجيتها على 3 محاور قوية

ـ تفاصيل سقوط أكبر شحنة مخدرات قادمة من لبنان فى مطار القاهرة



ـ «التضامن» تحصر الأسر المتضررة من إخلاء المبانى المجاورة لعقار «السيدة زينب» المنهار

ـ أمين "البحوث الإسلامية": تركيا حاولت سحب البساط من الأزهر وفشلت