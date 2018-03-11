اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بمنع ظهور مرتضى منصور فى الإعلام

اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بمنع ظهور مرتضى منصور فى الإعلامالأحد، 11 مارس 2018 06:00 ص
كتب أحمد عبد الهادى
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، وتطالب بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من مرتضى منصور.
اختصمت الدعوى رقم 1283 لسنة 70 قضائية، وزير الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لبعض القنوات الفضائية.
وقال عباس فى دعواه، إن "مرتضى" اعتاد الظهور فى القنوات الفضائية كضيف، للتحاور فى الكثير من البرامج، ويوجّه السباب له دون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر محاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام ضده الدعوى رقم 26133 جنح العجوزة لسنة 2014.
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بواسطة:
زعبولا
تبقى احسن حاجه .....
للزمالك... حتى لمرتضى نفسه... لانه بتكلم زى المعاتيه...