اليابان تسعى للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الصلب







طوكيو (أ ش أ)

سعى وزير التجارة اليابانى هيروشيجى سيكو إلى الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الصلب والألمنيوم، ودعا إلى تبنى سلوك هادئ فى الصراع الذى قد يهدد بالانزلاق إلى حرب تجارية.

وقال سيكو - فى مؤتمر صحفى وفق ما نقلته صحيفة "نيكاى" اليابانية اليوم الأحد، إن نظيره الأمريكى روبرت لفتايزر شرح فقط الإجراءات والجدول الزمنى للإجراءات الأمريكية فى المحادثات التى جرت فى بروكسل، ويعتقد سيكو أن الوقت ما زال متاحًا أمام اليابان للحصول على إعفاء.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الخميس الماضى على أمر بزيادة تعريفة الاستيراد بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، ليصبح سارى المفعول فى غضون 15 يوما، لكنه أعفى كندا والمكسيك وأبدى إمكانية استبعاد الحلفاء الآخرين.

وقال سيكو للصحفيين عقب اجتماعه مع لفتايزر "لقد عبرنا عن قلقنا، قد يخل الأمر بأسواق الصلب والألومنيوم فى العالم وسيكون له أثر سلبى".