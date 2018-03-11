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الوكالة الإيطالية للطاقة: مشروع "ماتس" بمصر إنجاز تكنولوجى ويوفر فرص عمل

الأحد، 11 مارس 2018 04:46 م
الوكالة الإيطالية للطاقة: مشروع "ماتس" بمصر إنجاز تكنولوجى ويوفر فرص عمل الطاقة الشمسية





كتبت ـ فاطمة شوقى
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أكد توماسو كريسنيزى رئيس قسم الطاقة الحرارية بالوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة "إنيا"، أن مشروع التطبيقات متعددة الأغراض عن طريق الطاقة الشمسية الديناميكية الحرارية "ماتس" فى برج العرب بالإسكندرية، له القدرة على البحث فى الأوساط الأكاديمية عن صناعة نظام المهارات من خلال التعاون الفعال مع الواقع المحلى".

 

ووفقا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، أضاف كريسنيزى أن "بعد الإنجازات التكنولوجية الناتجة عن ذلك، فمن الآن فصاعدا سيكون من المهم التركيز على تدريب العمال المحليين لإدارة المصنع الجديد، الذى سوف يؤدى أيضا إلى خلق فرص عمل جديدة فى قطاع استيراتيجى فى شمال أفريقيا مثل مصادر الطاقة المتجددة".

 

وقال منسق مشروع "ماتس" البرتو جياكونا، باحث فى "إنيا"، هدفنا الآن هو تحويل منطقة شبه صحراوية إلى مركزا تكنولوجيا، وتعزيز التعاون العلمى بين الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وتكرار هذه التجربة التى جرت فى مصر فى دول آخرى من شمال أفريقيا والشرق الأوسط لتشجيع نشر التكنولوجيا المبتكرة بالمنطقة".

 

وترى الصحيفة أن مشروع "ماتس" يعد طاقة شمسية نموذجية متعددة الأغراض، حيث يعتبر منصة بحثية متطورة فى مجال الطاقة الشمسية.

 

ويذكر أن تحالف مشروع "ماتس" يضم شركاء من إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتعد الوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة "إنيا" هى الشريك الرئيسى لهذا المشروع، بينما تمثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمصر الشريك البحثى الأساسى. وتصل إجمالى موازنة المشروع إلى 22 مليون يورو؛ حيث أسهم الاتحاد الأوروبى فيه بمنحة قدرها 12.5 مليون يورو.


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