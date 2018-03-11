video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تنتقل لمعاينة تمثيل جريمة قتل عامل على يد صديقه بمدينة السلام

الأحد، 11 مارس 2018 10:12 م
النيابة تنتقل لمعاينة تمثيل جريمة قتل عامل على يد صديقه بمدينة السلام أرشيفية





كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

انتقلت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح العام الأول لنيابات شرق، وإسلام الجوهرى رئيس النيابة، وأحمد عاصى وكيل نيابة السلام، وبصحبتهم العامل المتهم بقتل صديقه وإلقائه داخل محل بالنهضة إلى مسرح الجريمة لتمثيلها.
 
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس  المتهم ، 4 ايام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل صديقه داخل سوق بمنطقة السلام، بسبب الخلاف على 70 جنيها ثمن حذاء رياضى.
 
كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من مدحت رأفت 33 سنة عامل بعثوره على جثة مجهولة الهوية داخل المحل رقم 34 تحت الإنشاء بسوق أبوالمجد بمساكن ايجيكو 1200.
 
بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر في حالة تعفن وغير واضحة المعالم يرتدي بنطالا جينز أزرق اللون تيشيرت أسود اللون وجاكت جلد بني اللون مُكبل الساقين والذراعين برباط قماش وبه 4 طعنات بالرقبة من الجهة اليمنى ، وبتفتيش ملابسه عثر على تحقيق شخصيته "بطاقة الرقم القومي"، وتبين أنه يدعى محمد مصطفى 28 عامل سنة، وبسؤال والده مصطفى أحمد 65 سنة، صاحب مخزن خردة قرر بأن المجني عليه معتاد ترك محل إقامته لفترات طويلة والعمل في مجال المعمار ونفي علمه بملابسات وفاته.
 
بإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة "ممدوح. ج" وشهرته "عادل نهضة" 40 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 445 لسنة 2008م السلام ثان "سلاح بدون ترخيص".
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة إمبابة تجرى معاينة تصويرية لواقعة مقتل سيدة عجوز

جنايات الإسكندرية تقضى بالمؤبد على 3 متهمين لقتلهم شخصا بسبب خصومة ثأرية

اخبار الحوادث

النيابة العامة

نيابة شرق القاهرة

مباحث السلام

قتل عامل

خلافات مالية

السلام




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة