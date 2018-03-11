النيابة تنتقل لمعاينة تمثيل جريمة قتل عامل على يد صديقه بمدينة السلام







كتب عبد الله محمود

انتقلت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح العام الأول لنيابات شرق، وإسلام الجوهرى رئيس النيابة، وأحمد عاصى وكيل نيابة السلام، وبصحبتهم العامل المتهم بقتل صديقه وإلقائه داخل محل بالنهضة إلى مسرح الجريمة لتمثيلها.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس المتهم ، 4 ايام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل صديقه داخل سوق بمنطقة السلام، بسبب الخلاف على 70 جنيها ثمن حذاء رياضى.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من مدحت رأفت 33 سنة عامل بعثوره على جثة مجهولة الهوية داخل المحل رقم 34 تحت الإنشاء بسوق أبوالمجد بمساكن ايجيكو 1200.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر في حالة تعفن وغير واضحة المعالم يرتدي بنطالا جينز أزرق اللون تيشيرت أسود اللون وجاكت جلد بني اللون مُكبل الساقين والذراعين برباط قماش وبه 4 طعنات بالرقبة من الجهة اليمنى ، وبتفتيش ملابسه عثر على تحقيق شخصيته "بطاقة الرقم القومي"، وتبين أنه يدعى محمد مصطفى 28 عامل سنة، وبسؤال والده مصطفى أحمد 65 سنة، صاحب مخزن خردة قرر بأن المجني عليه معتاد ترك محل إقامته لفترات طويلة والعمل في مجال المعمار ونفي علمه بملابسات وفاته.

بإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة "ممدوح. ج" وشهرته "عادل نهضة" 40 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 445 لسنة 2008م السلام ثان "سلاح بدون ترخيص".