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النيابة تصرح بدفن جثة بطل ملاكمة سابق ضحية عقار السيدة زينب المنهار

الأحد، 11 مارس 2018 01:53 م
النيابة تصرح بدفن جثة بطل ملاكمة سابق ضحية عقار السيدة زينب المنهار انهيار عقار السيدة زينب -أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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صرحت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار حاتم الخطيب، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بدفن جثة بطل ملاكمة سابق بالنادى الأهلى، عثر عليه أسفل أنقاض عقار السيدة المنهار.
 
وكشف سيد رمضان، شقيق ضحية عقار السيدة زينب المنهار - من الأم- أن شقيقه محمد عبد الوهاب الروبى، كان بطل ملاكمة فى النادى الأهلى وتم تكريمه.
 
وأضاف سيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن شقيقه كان يسكن بجواره فى العقار المنهار "إيجار قديم" منذ 30 سنة، ولديه من الأولاد عائشة وطه، اللذين يقيمان بأسرتيهما فى مكان آخر.
 
وأكد شقيق الضحية، بأنه فوجئ بسماع صوت مثل القنبلة، واكتشف أن البيت المكون من 3 طوابق ويسكنه شقيقه بمفرده قد سقط مرة واحدة.
 
وكشفت تحقيقات عبد الرحمن القصاص وكيل النيابة، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من انتشال جثة أحد قاطنى العقار فى الثالثة من فجر اليوم. 
 
وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة العقار، وعما إذا كان قد صدر له قرارات إزالة من عدمه، وبورود الرد من رئاسة الحى تبين أنه صدر له قرار إزالة منذ عام 1993، ولم ينفذ.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان وأصحاب العقار، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين، تمهيدا لسماع اقوالهم.
 
وأخلى حى السيدة زينب 3 مبان بجوار العقار المنهار تقطنها 7 أسر، وما زال السكان ينتظرون رأى لجنة أمرت نيابة السيدة زينب بتشكيلها من الحى، للبت فى عدم خطورة العقارات الـ3 من عدمه.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من النجدة بانهيار عقار فى السيدة زينب، فانتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى موقع الحادث، كما تواجد مأمور قسم السيدة زينب وقيادات من المرور وسيارات إسعاف وإطفاء.
 

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