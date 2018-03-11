النيابة تأمر باستخراج جثة طفل من مقابر الدقهلية بعد شك والده بشبهة جنائية







الدقهلية شريف الديب

أمر أحمد الصياد، رئيس نيابة تمى الأمديد بالدقهلية باستخراج جثة تلميذ من قبره، بعد أن تقدم والده بشكوى بوجود شبهة جنائية فى وفاة نجله، والذى عثر عليه داخل أحد المصارف بقرية الميهى، وتم اصطحاب الأب ومسئول المقابر وتم استخراج الجثة لتوقيع الكشف عليه.

كان قد لقى تلميذ مصرعه، الأسبوع الماضي غرقا بمصرف فى قرية الميهى، وقد ورد بلاغ لمركز شرطة تمى الأمديد من أهالي قرية الميهى بالعثور على جثة طفل تطفو على سطح مياه مصرف بالقرية.

انتقل الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة الطفل "محمد ا" 11 سنة تلميذ ابتدائى من أهالى القرية، وكان متغيبا منذ 24 ساعة، وتبين سقوطه داخل المصرف وغرقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة التى أمرت بتصريح بدفن الجثة، وبعد تقديم المذكرة قام فريق الطب الشرعى باستخراج الجثة الكشف عن الجثمان، وجارى كتابة التقرير الطبى للحالة.