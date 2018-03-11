المطالبون بالديمقراطية فى هونج كونج يسعون للفوز فى انتخابات تكميلية اليوم







رويترز

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى أنحاء هونج كونج، اليوم الأحد، فى انتخابات تكميلية مهمة يحث فيها المعارضون المطالبون بالديمقراطية 2.1 مليون شخص يحق لهم التصويت على استخدام أصواتهم "للاحتجاج" على تدخل قادة الحزب الشيوعى الصينى فى شؤون الجزيرة.

وتجرى الانتخابات التكميلية لشغل أربعة مقاعد فى المجلس التشريعى كان يشغلها نواب مطالبون بالديمقراطية تم استبعادهم بعد أن قالت السلطات إنهم لم يلتزموا باليمين الذى أدوه. وهاجم منتقدون هذا الإجراء وقالوا إن له دوافع سياسية الغرض منها إضعاف المعارضة.

وتتزامن انتخابات اليوم الأحد أيضا مع تصويت فى برلمان بكين من المتوقع أن يلغى القيود على فترات الرئاسة مما يمهد الطريق أمام الرئيس شى جين بينغ للبقاء فى السلطة إلى أجل غير مسمى، وقبل انتخابات اليوم، تم منع عدد من النشطاء المطالبين بالديمقراطية من ترشيح أنفسهم مما أثار انتقادات دولية بما فى ذلك من الاتحاد الأوروبى.

وفقدت المعارضة سلطتها على الاعتراض على معظم التشريعات فى ظل هيمنة الأحزاب المؤيدة للنظام ولبكين على المجلس.

ويقول بعض الديمقراطيين فى المدينة التى يقطنها 7.3 مليون نسمة إن الانتخابات مهمة لتصحيح الظلم الواقع باستبعاد أعضاء من المجلس التشريعى المؤلف من 70 مقعدا وللحيلولة دون أن يصبح برلمانا يصدق بشكل تلقائى على القرارات والقوانين مثل المجلس الوطنى لنواب الشعب فى بكين.

وقال الطالب جوشوا وونج (21 عاما) المؤيد للديمقراطية "هذا تصويت احتجاجى. سيوضح ما إذا كان سكان هونج كونج يوافقون أو يرفضون استبعاد" نواب.

ويتنافس 15 مرشحا على أربعة مقاعد. ومن الصعب توقع النتائج وتشير أرقام حكومية إلى أن نسبة الإقبال فى الصباح كانت ضعيفة.