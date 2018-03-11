المصرية للاستعلام الائتمانى: التعاقد مع 13 جهة لتقديم خدمة السجل الإلكترونى

المصرية للاستعلام الائتمانى: التعاقد مع 13 جهة لتقديم خدمة السجل الإلكترونىالأحد، 11 مارس 2018 12:08 م
محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى
كتب: هانى الحوتى - تصوير :أشرف فوزى
إضافة تعليق
كشف محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I SCORE، عن تعاقد 13 جهة موزعة بين 11 بنكا وشركتين للتأجير التمويلى، مع الشركة للحصول على خدمات السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، كما أنه جار التعاقد مع 5 آخرين موزعين بين 3 بنوك وشركتين، مضيفا أنه منذ التشغيل الرسمى للسجل تم إجراء 29 عملية بقيمة 30 مليون جنيه.
وقال "كفافى"، فى كلمته بمؤتمر صحفى للإعلان عن تشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، اليوم الأحد، إنه منذ تعاقد الشركة على المشروع سعت إلى تنفيذه خلال مدة التعاقد البالغة 6 شهور، مضيفا أن الشركة نفذت بجانب السجل الإلكترونى افتتاح المركز الرئيسى له بالقرية الذكية، وفرع آخر بالإسكندرية، وتوفير التأمين للبيانات 24 ساعة، إضافة إلى تنفيذ دورات لمستخدمى التمويل متناهى الصغر والعاملين بالرقابة المالية، ودورة مشتركة للهيئة والشركة للعاملين بوزارة المالية.
وأشار محمد كفافى إلى أن السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة يعد السجل الثانى عربيا، والرابع أفريقيا، والـ47 عالميا، لافتا إلى أهمية إنشاء السجل فى تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة الأعمال، خاصة فى مؤشرى الحصول على الائتمان، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة.
إضافة تعليق
خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية
مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة