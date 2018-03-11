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المصرية للاستعلام الائتمانى: التعاقد مع 13 جهة لتقديم خدمة السجل الإلكترونى

الأحد، 11 مارس 2018 12:08 م
المصرية للاستعلام الائتمانى: التعاقد مع 13 جهة لتقديم خدمة السجل الإلكترونى محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى





كتب: هانى الحوتى - تصوير :أشرف فوزى
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كشف محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I SCORE، عن تعاقد 13 جهة موزعة بين 11 بنكا وشركتين للتأجير التمويلى، مع الشركة للحصول على خدمات السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، كما أنه جار التعاقد مع 5 آخرين موزعين بين 3 بنوك وشركتين، مضيفا أنه منذ التشغيل الرسمى للسجل تم إجراء 29 عملية بقيمة 30 مليون جنيه.
 
وقال "كفافى"، فى كلمته بمؤتمر صحفى للإعلان عن تشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، اليوم الأحد، إنه منذ تعاقد الشركة على المشروع سعت إلى تنفيذه خلال مدة التعاقد البالغة 6 شهور، مضيفا أن الشركة نفذت بجانب السجل الإلكترونى افتتاح المركز الرئيسى له بالقرية الذكية، وفرع آخر بالإسكندرية، وتوفير التأمين للبيانات 24 ساعة، إضافة إلى تنفيذ دورات لمستخدمى التمويل متناهى الصغر والعاملين بالرقابة المالية، ودورة مشتركة للهيئة والشركة للعاملين بوزارة المالية.
 
وأشار محمد كفافى إلى أن السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة يعد السجل الثانى عربيا، والرابع أفريقيا، والـ47 عالميا، لافتا إلى أهمية إنشاء السجل فى تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة الأعمال، خاصة فى مؤشرى الحصول على الائتمان، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة.
 
 

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