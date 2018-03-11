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المشاركة السياسية واجب وطنى.. ندوة بأمانة المرأة بمستقبل وطن المنوفية

الأحد، 11 مارس 2018 10:45 م
المشاركة السياسية واجب وطنى.. ندوة بأمانة المرأة بمستقبل وطن المنوفية جانب من الندوة





المنوفية - محمود شاكر
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نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمنوفية برئاسة الأستاذة سوسو السيد، ندوة بعنوان "مشاركتك بالانتخابات واجب وطني" والتي حاضر فيها الدكتور محمود عويضة عميد كلية العلوم السابق وبحضور د. إيمان الجزيزي مساعد أمين المرأة بالمنوفية وعدد من أعضاء الأمانة والحزب بالمنوفية.

وقال الدكتور محمود عويضة أن الانتخابات واجب وطني على كل مواطن مصري مخلص لوطنه حتى نبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصري واعي سياسيا واختياره بثقة أن الرئيس سيحقق المزيد من الإنجازات ويستكمل ما بدأه من إصلاحات.

وحذر "عويضة" من السماع لدعوات المقاطعة التي تبثها عدد من الصفحات والقنوات المعادية للدولة من أهل الشر الذين لا يريدون استقرار الوطن.

وأكدت سوسو بسيوني أن الندوة هدفها دعوة المرأة للمشاركة في  التصويت بالانتخابات الرئاسية وعدم إهدار حقها السياسي،  ودعت المرأة المصرية وخصوصا بمحافظة المنوفية بالنزول للتصويت وحشد أكبر عدد ممكن من الكوادر النسائية لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن الحزب قام بالعديد من المؤتمرات والتي شاركت فيها المرأة بشكل قوي خلال الأيام السابقة وهو ما يدل على دور المرأة في الوقت الحالي.

وأشارت إيمان الجزيزي مساعد أمينة المرأة أن الأمانة مستمرة في عقد اللقاءات والندوات مع عضوات الحزب لمناقشة طرق حشد العنصر النسائي بالانتخابات لتأييد الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة.


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