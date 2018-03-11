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الأحد، 11 مارس 2018 07:56 ص
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"المرور" تتصدى فوضى الموتوسيكلات وتضبط 1308 مركبة مخالفة بالمحافظات

الأحد، 11 مارس 2018 07:30 ص
"المرور" تتصدى فوضى الموتوسيكلات وتضبط 1308 مركبة مخالفة بالمحافظات موتوسكلات ـ صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 950 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 358 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 

 


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