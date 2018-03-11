المركز الروسى للمصالحة فى سوريا يتفاوض مع المسلحين لخروج دفعة ثانية من الغوطة

المركز الروسى للمصالحة فى سوريا يتفاوض مع المسلحين لخروج دفعة ثانية من الغوطةالأحد، 11 مارس 2018 07:16 ص
جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، السبت، أنه يجرى مفاوضات مع قادة الجماعات المسلحة فى الغوطة الشرقية لدمشق لإخراج دفعة جديدة من المسلحين من هناك، مضيفا أن قذائف المسلحين قتلت مدنيا فى دمشق خلال 24 ساعة مضت.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن الناطق باسم المركز، اللواء فلاديمير زولوتوخين، قوله إن "مفاوضات مكثفة بين ممثلى المركز وقادة الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للمعارضة السورية مستمرة بهدف التوصل لاتفاق حول انسحاب مجموعة ثانية من المسلحين من منطقة خفض التصعيد بالغوطة الشرقية".
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