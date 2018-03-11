video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تؤكد: تعرضت للتحرش الجنسى

الأحد، 11 مارس 2018 01:02 ص
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تؤكد: تعرضت للتحرش الجنسى ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية





موسكو (أ ف ب)
إضافة تعليق

كشفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، السبت، أنها كانت عرضة للتحرش الجنسى، من النائب ليونيد سلوتسكى الذى سبق أن اتهمته عدة صحافيات روسيات بالتهمة ذاتها.

وقالت المتحدثة لقناة ان تى فى الروسية، بعد استجوابها بشان اتهامات بالتحرش الجنسى ضد النائب، أنه فى سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا "بدأ ليونيد فى المطعم بقول اشياء لم استسغها بالمرة".

وأضافت "تفاجأت برؤية أن من كانوا حاضرين (..) لم يقولوا شيئا حينها ولم يدعموني"، موضحة أن الوقائع تعود الى خمس سنوات "عندما (هي) لم تكن شخصية معروفة".

وتابعت "أعارض تماما اولئك الذين يقولون، دعنا من هذا، هذه اشياء مختلقة" داعية ضحايا التحرش الجنسى من النساء الى "كشف الامر الان وهنا".

واتهمت اربع صحافيات ثلاثة منهن بوجوه مكشوفة، فى الاسابيع الاخيرة النائب ليونيد سلوتسكى الذى يراس لجنة الشؤون الدولية فى البرلمان بانه تحرش بهن جنسيا خصوصا من خلال تعاليق ذات طابع جنسى او بالسعى لاجبارهن على تقبيله.

وبعد ان ندد "باستفزاز حقير وهابط" ثم اشاد بان هذه الاتهامات "عززت سلطته"، اقدم ليونيد سلوتسكى (50 عاما) الخميس للمرة الاولى على الاعتذار من الضحايا.

وكتب على فيسبوك "الى كل اللواتى تسببت لهن عن قصد او غير قصد فى قلق، اطلب منهن ان تسامحنني، لم اكن افعل ذلك بقصد عدواني".

وحتى الان كان النائب يلقى دعما واسعا من زملائه وبينهم رئيس كتلة الحركة القومية فلادمير جيرينوفسكى الذى اتهم الضحايا المفترضين بانهن "تلقين تعليمات من الغرب".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تجرى تجربة ناجحة لصاروخ كينجال بقوة تساوى 4 أضعاف سرعة الصوت

روسيا: مدنيون عجزوا عن الخروج من الغوطة خلال المهلة الإنسانية اليوم

المتحدثة باسم الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

روسيا

التحرش الجنسى

أخبار روسيا




لا تفوتك
فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة