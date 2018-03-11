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المالية اللبنانية: مجلس الوزراء سيقر الميزانية غدا الاثنين

الأحد، 11 مارس 2018 07:37 م
المالية اللبنانية: مجلس الوزراء سيقر الميزانية غدا الاثنين رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى





رويترز
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قال وزير المالية اللبنانى على حسن خليل اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سيقر ميزانية عام 2018 يوم الاثنين .

وقال للصحفيين "سننهى العمل على الموازنة في اللجنة الوزارية وغدا سيتم إقرارها فى مجلس الوزراء".

 


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