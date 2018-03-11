المالية اللبنانية: مجلس الوزراء سيقر الميزانية غدا الاثنين

المالية اللبنانية: مجلس الوزراء سيقر الميزانية غدا الاثنينالأحد، 11 مارس 2018 07:37 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
رويترز
إضافة تعليق
قال وزير المالية اللبنانى على حسن خليل اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سيقر ميزانية عام 2018 يوم الاثنين .
وقال للصحفيين "سننهى العمل على الموازنة في اللجنة الوزارية وغدا سيتم إقرارها فى مجلس الوزراء".
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة