المؤبد لـ 3 متهمين أشعلوا النيران بشخصين داخل صندوق القمامة فى أسوان

المؤبد لـ 3 متهمين أشعلوا النيران بشخصين داخل صندوق القمامة فى أسوانالأحد، 11 مارس 2018 04:34 م
أسوان ندى سليم
قضت محكمة أسوان، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لقتلهم شخصين بمنطقة خور عواضة بمحافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة.
ترجع وقائع القضية إلى تورط 3 متهمين من عائلة واحدة بقتل اثنين من جيرانهم بسبب خلافات لهو الاطفال، بدأت الجريمة بقيام أحد أبناء المجنى عليه الأول ويدعي " م.ن" بالتشاجر مع نجل المتهم الأول بالأيدى بسبب خلاف على اللهو بالمنطقة، تطورت المشاجرة بين الاطفال إلى مشاجرة دامية بين الآباء بدأت بوابل من السباب وانتهت بمقتل أحدهم وجاره.
واعترف المتهمون بالجريمة أمام نيابة اسوان، حيث أكد المتهم الأول أنه انفعل على المجني عليه واصطحب عدد من أقاربه للانتقام منه، وأطلق الرصاص عليه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وكان برفقته المجني عليه الثانى الذي توفى نتيجة طلقة بالصدر، ولم تتوقف الجريمة عند ذلك بل ألقوا بالمجنى عليهما داخل صندوق القمامة وأشعلوا النيران بهما.
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بواسطة:
أبراهيم
اية ال جري للشعب المصري
اخلاق الناس باتت في الحضيض بسبب البعد عن الدين يسمعون القرآن في كل مكان والا يعملون بة معدل الجريمة في زيادة ربنا يهدي