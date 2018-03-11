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الكنيسة البروتستانتية بالجزائر تحتج على إغلاق الحكومة عددا من دور العبادة

الأحد، 11 مارس 2018 02:13 م
الكنيسة البروتستانتية بالجزائر تحتج على إغلاق الحكومة عددا من دور العبادة الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر





كتبت آمال رسلان
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ندّدت الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر، بإغلاق عدد من أماكن العبادة التابعة لها فى عدد من الولايات، قائلة: "نحن الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر نعرب عن قلقنا العميق بعد إغلاق عدد من أماكن العبادة من قبل السلطات، ونندد بكل أنواع التحرش التى يعيشها حاليا أعضاء الكنيسة".

وأفادت الكنيسة، فى بيان صادر عنها بهذا الشأن، بأن إجراء السلطات العمومية يعتبر من "أعمال ترهيب المسيحيين"، عبر إغلاق ثلاثة أماكن عبادة فى وهران، ومكان فى بجاية، وآخر فى ورقلة وتيزى وزو، وهى الأماكن التى تم توقيف نشاطها، مشيرة إلى بعض حالات الاعتداء التى يتعرض لها المسيحيون فى الجزائر، على غرار حالتى الاعتداء اللتين شهدتهما ولايتا تيارت وتيزى وزو.

ونددت الكنيسة البروتستانتية، بإجراءات التفتيش التى تستهدف المسيحيين على مستوى مطار هوارى بومدين فى الجزائر، حيث تتم مصادرة نسخ الإنجيل منهم، كما كشف البيان عن سلسلة مضايقات يتعرض لها المسيحيون من قبل السلطات، على غرار إغلاق مكتبة يملكها مواطن مسيحى فى وهران، وإغلاق مزرعة للسبب نفسه.

يأتى هذا البيان بعد أيام من رد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على تصريحات بعض مسؤولى الكنائس غير المرخصة التى جرى إغلاقها مؤخرا من قبل السلطات العمومية، مؤكدا أن الجزائر الدولة الوحيدة التى تحفظ حرية ممارسة المعتقد المنصوص عليها فى الدستور، وأنه لم يحدث أن تُوبع أحد قضائيا بسبب حرية معتقده، وذلك من باب احترام حريات وحقوق الإنسان التى صادقت عليها الجزائر، مع احترام السيادة الوطنية ودون مساس بقيم المجتمع الجزائرى.


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