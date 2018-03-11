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"القومى للمرأة" يحفز العاملات بالتموين ​على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 11 مارس 2018 05:48 م
"القومى للمرأة" يحفز العاملات بالتموين ​على المشاركة فى انتخابات الرئاسة الدكتورة مايا مرسى





كتب محمود راغب
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عقد المجلس القومى للمرأة، ندوة بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم للمرأة العاملة بالوزارة استمرارا لحملة "صوتك لمصر بكره" التى تستهدف تحفيز المرأة المصرية على الإدلاء بصوتها  فى الإنتخابات الرئاسية لاستمرار مسيرة التنمية، بحضور 150 سيدة من العاملات بالوزارة، تحت رعاية الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الدكتور أيفون يوسف حكيم، مستشار قطاع التخطيط ورئيس وحدة تكافؤ الفرص.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى، عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب ورئيسة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية سابقا، على  حقوق وواجبات المرأة في العملية الانتخابية واعتزازها بوطنها والحفاظ عليه، مشيرة إلى أن مصر تعيش فى أمن وأمان بفضل جهود رجال القوات المسلحة والشرطة رغم المخططات الإرهابية التى تحيط بها بالداخل والخارج والتى تسعى لإسقاطها وتفتيت وحدتها.

وطالبت البغدادى، السيدات بالنزول للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات للظهور أمام العالم بشكل إيجابيى، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حققت مكتسبات كبيرة  يجب الحفاظ عليها من خلال مشاركتها الإيجابية فى الانتخابات المتعددة

 

 


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