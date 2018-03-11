القوات البحرية التونسية تنقذ 10 مهاجرين غير شرعيين من الغرق

القوات البحرية التونسية تنقذ 10 مهاجرين غير شرعيين من الغرقالأحد، 11 مارس 2018 12:00 ص
إنقاذ مهاجرين - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أفاد الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الوطنى التونسية العقيد بلحسن الوسلاتى، بأن وحدة تابعة للقوات البحرية أنقذت مساء اليوم 10 تونسيين، من بينهم طفل عمره 8 سنوات، كانوا بصدد محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية نحو إيطاليا، وذلك على بعد 150 كلم من سواحل جزيرة جربة (جنوب شرق).
وحول ملابسات الحادثة أوضح العقيد الوسلاتى -وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه إثر تلقى معلومات عن وجود قارب يقل تونسيين فى عملية هجرة غير شرعية، كانوا يواجهون صعوبات فى عرض البحر، وتم توجيه وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية والتى قامت بالتدخل لصالحهم وإقناعهم بالعدول عن المغامرة ، وتم نقلهم إلى ميناء جرجيس.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الوحدات الأمنية بالموقع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم .
إضافة تعليق
صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى
التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة