العثور على سيدة مذبوحة داخل منزلها بأسيوط







أسيوط - هيثم البدرى

عثر أهالى منطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط، على جثة سيدة فى العقد الخامس من عمرها مذبوحة داخل منزلها بمنطقة الوليدية بأسيوط .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من العميد صالح الخطيب مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وصول بلاغ بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها بمنطقة الوليدية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لربة منزل متزوجة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام، وجارى كشف غموض الواقعة وضبط الجانى والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.