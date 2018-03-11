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بالتعاون مع مكتب إنجليزى إماراتى..

"الصناعة" تنتهى من دراسات المرحلة الثانية من مجمع البلاستيك بالإسكندرية

الأحد، 11 مارس 2018 07:00 ص
"الصناعة" تنتهى من دراسات المرحلة الثانية من مجمع البلاستيك بالإسكندرية مجمع مرغم للبلاستيك





كتب – إسلام سعيد
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أفاد مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من الدراسة المتكاملة للمرحلة الثانية لتوسعات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، والتى تقدر مساحتها بـ51 فدانا، مشيرا إلى أن الدراسة تم صياغتها بالتعاون مع مكتب إنجليزى إماراتى، وهو أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية.

وحول موعد إعلان تفاصيل الدراسة، توقع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها قد تكون بنهاية مارس الجارى، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة، والتى ستدعم المنشآت الصغيرة الموجودة بالمرحلة الأولى على أن تجرى بعدها عمليات الترفيق والإنشاءات بالمنطقة.

يشار إلى أن المجمع مقسم على 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتي تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية.

وكشف المصدر، أنه تم الانتهاء من تشغيل 13 مصنعًا جديدًا فى مجمع مرغم، لافتا إلى أنه تم أيضا الانتهاء من إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال داخل مجمع البلاستيك، والذى يستهدف تقديم خدمات الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية للمستثمرين التزامًا بالخطة التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة.


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مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية

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