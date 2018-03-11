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الصحة الكويتية تنهى خدمات الموظفين الوافدين ممن بلغوا الـ65 عاما عدا الأطباء

الأحد، 11 مارس 2018 09:13 ص
الصحة الكويتية تنهى خدمات الموظفين الوافدين ممن بلغوا الـ65 عاما عدا الأطباء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح





الكويت (أ ش أ)
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اعتمد وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، قرارا بإنهاء خدمات المستعان بخدماتهم من غير الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما على بند المكافآت، عدا الأطباء؛ وذلك بانتهاء عقودهم الحالية، على ألا يتم تجديد الاستعانة بهم.

وأوضح - بيان صحفى صادر عن وزارة الصحة الكويتية - أن قرار وزير الصحة ينص على عدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين الذين بلغوا الـ 65 عاما أثناء عملهم بالوزارة، سواء المتعاقدون على العقد الثاني، أو بند الاستعانة، أو أى عقود أخرى.

واعتمد وزير الصحة شروطا للاستعانة بالأطباء الذين تجاوزا الـ 65 عاما؛ حيث سيتم احالة الطلب المقدم من مجلس الأقسام المختص إلى الادارة المعنية بعد ابداء الرأى بالموافقة من وكيل الوزارة، على أن يشترط اعتماد وكيل الصحة، للموافقة على الاستعانة بالطبيب وثبوت لياقته الصحية، وأن تكون الاستعانة سنوية وبحد أقصى ٥ مرات حتى بلوغ سن السبعين.

وجاء فى الشروط ألا يتم التعاقد مع غير الكويتيين، إلا فى أضيق الحدود وفقا لحاجة العمل الفعلية، والالتزام بما ورد بقرارات مجلس الخدمة المدنية الكويتية بشأن تطبيق سياسة الإحلال.

 


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