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الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 15 محافظات خلال الأسبوع الحالى

الأحد، 11 مارس 2018 01:26 م
الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 15 محافظات خلال الأسبوع الحالى احمد عماد وزير الصحة





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدداً من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالى فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى، فى 15 محافظة من محافظات الجمهورية.

 تأتى هذه القوافل فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هي كفر الشيخ، والاقصر، وسوهاج، والوادي الجديد، وبورسعيد، والدقهلية، والجيزة، وأسيوط، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والغربية، ومطروح، وبني سويف، والشرقية، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.

 وأضافت "الصادق" أنه تم تنفيذ أولى هذه القوافل الطبية يومى 10 و11 مارس فى مناطق الخوالد بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، والبعيرات بمركز القرنة بمحافظة الاقصر، وابوبكر بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، لافتة الى انه تم تنفيذ قافلة طبية أخرى ليستمر عملها خلال اليوم وغدا بمنطقة النهضة مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، كما سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين بمنطقتي سهل الطينة بمركز شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، والدرافيل 49 بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، فى يومى 12 و13 مارس الجارى.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى فى يومى 13 و14 مارس، فى مناطق أبوبكر مركز الصف محافظة الجيزة، وبنى طالب مركز الفتح محافظة أسيوط، عمروس، مركز الشهداء محافظة المنوفية، وعثمان بن عفان والرواد مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وبلانة مركز نصرالنوبة محافظة أسوان.

 وأشار " مجاهد" اإلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى فى مناطق كبريت الخواطرة مركز حى الجناين محافظة السويس، وبلتاج مركز قطور محافظة الغربية، وسيدى عبد الرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، والبرج مركز ناصر محافظة بني سويف، خلال يومى 14 و15 من الشهر ذاته.

كما سيتم اطلاق قافلة طبية أخرى فى يومى 15 و16 مارس فى منطقة القصاصين شرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتمثمل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والاطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.


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وزارة الصحة

قوافل طبية




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