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الشرطة البريطانية تعثر على آثار لغاز الأعصاب فى موقع ارتاده عميل روسى مزدوج

الأحد، 11 مارس 2018 01:30 م
الشرطة البريطانية تعثر على آثار لغاز الأعصاب فى موقع ارتاده عميل روسى مزدوج الشرطة البريطانية - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت الشرطة البريطانية العثور على آثار لغاز الأعصاب فى موقع ارتاده جاسوس روسى سابق وابنته فى مدينة سالزبرى فى جنوب إنجلترا.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم العثور على آثار للغاز فى مطعم "زيززى"، حيث كان سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، يأكلان قبل ساعات من إصابتهما بمرض خطير، ويرقد الجاسوس السابق البالغ من العمر 66 عامًا، وابنته البالغة من العمر 33 عامًا، فى المستشفى فى حالة حرجة منذ يوم الأحد الماضى عندما عثر عليهما فاقدى الوعى على أريكة فى مدينة سالزبرى.

ويجرى تحقيق واسع النطاق من قبل الشرطة فى عدة مواقع لها صلة بالتحقيق فى الهجوم على سكريبال، فيما يشارك أكثر من 250 من أفراد شرطة مكافحة الإرهاب فى التحقيق، وكانت الشرطة البريطانية أعلنت فى 5 مارس الجارى أن سيرجى سكريبال العميل السابق للاستخبارات البريطانية والذى اعتقلته موسكو فى 2006 قبل أن تفرج عنه بعد أربع سنوات فى إطار اتفاق مع لندن لتبادل الجواسيس تعرض لعملية تسميم بمادة غير معروفة هو ابنته فى جنوب انجلترا وحالته "حرجة".


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