السلطات التونسية تلقى القبض على عنصر تكفيرى فى سوسة

السلطات التونسية تلقى القبض على عنصر تكفيرى فى سوسةالأحد، 11 مارس 2018 03:14 ص
عناصر من الشرطة التونسية
تونس أ ش أ
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ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى التونسى بولاية سوسة، القبض على عنصر تكفيري.
وذكر البيان الصادر من وزارة الداخلية التونسية ، السبت ، أن القوات قامت بمصادرة عدد من شرائح الهاتف الجوال واثنين من أجهزة الحواسب المحمولة تخص الموقوف وتحتوى على مقاطع فيديو لعمليات إرهابية تتمثل فى تفجير أضرحة ومساجد بإحدى بؤر التوتر وصورة للإرهابى الذى نفذ العملية الإرهابية بأحد النزل بسوسة.
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