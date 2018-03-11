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"الزراعة" تطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذها بأسعار مخفضة

الأحد، 11 مارس 2018 05:39 م
"الزراعة" تطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذها بأسعار مخفضة عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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قال المهندس أسامة رسمى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، إن القطاع يواصل طرح جميع السلع الغذائية سواء خضروات طازجة أو لحوم أو بقوليات، بجميع منافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة تنافس مثيلاتها بالأسواق، على حسب نوع السلعة، تبدأ من 10 إلى 15%.

 

وأكد مدير التسويق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر ضخ كميات كبيرة من الأرز بسعر 7.5 جنيه للكيلو، وعروض للدواجن تبدأ من 24 جنيها، وكميات كبيرة من منتجات الألبان والبقوليات والفول البلدى، مؤكدا أن الهدف الأساسى للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، وحرصا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، وهناك متابعة دورية من قبل إدارة التسويق التابعة للقطاع، لمتابعة سير العمل ومنع التلاعب فى الأسعار.


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وزارة الزراعة

السلع الغذائية

قطاع الانتاج منافذ وزارة الزراعة

الخضروات الطازجة




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