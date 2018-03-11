الزراعة: بدء زراعة القطن فى 5 محافظات وحملات مكثفة لزيادة المساحات







كتب عز النوبى

قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى زراعة محصول القطن للموسم الجديد، فى محافظات "الفيوم، والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج، موضحا إن هناك حملات توعية مكثفة لمزراعى القطن بمختلف المحافظات التى تزرع قطن لحثهم على زيادة المساحات، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة لشراء القطن المصرى قبل زراعة المحصول.

وأكد عبد العظيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه تم توفير بذرة إكثار لجميع المساحات المستهدفة، بالاضافة إلى استمرار التعاقدات على محصول القطن تطبيقا لمنظومة الزراعة التعاقدية، وتفعيل الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، ونشر الأصناف الجديد عالية الإنتاجية، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف (جيزة 86– جيزة 87– جيزة 88- 90-92-93-94-95-96) التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج، مما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن.