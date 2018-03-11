الرئيس اليمنى يلتقى ممثل الأمم المتحدة لدى بلاده







عدن (أ ش أ)

التقى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم الأحد، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن ليز جراندى والوفد المرافق لها .

وأكد الرئيس اليمنى - خلال اللقاء، الذى نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فحواه - أهمية جهود الأمم المتحدة فى اليمن باعتبارها تمثل المظلة الدولية التى يتطلع إلى بصماتها وجهودها الشعب اليمنى، وتلبية احتياجاته الملحة المترتبة على تداعيات الحرب والانقلاب التى فرضتها ميليشيا الحوثى على اليمن.

وثمن منصور، دور ممثلى البعثات الأممية فى دعم الشعب اليمنى، ونقل واقع المعاناة والماسى والانتهاكات التى مارستها وتمارسها المليشيات الإنقلابيه دون الاكتراث بالقرارات الدولية والأممية ذات الصلة وفِى مقدمتها القرار 2216.

ومن جانبها، أشادت الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن بجهود الرئيس اليمنى للخروج باليمن من أزماته والانطلاق به صوب المستقبل المنشود وعبرت عن إعجابها بتجربة الحوار الوطنى المميزة والفريدة التى شهدها اليمن والتى تعد نموذجا يحتذى به فى الحوار والتوافق الهادف.

وأبدت الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لليمن لتجاوز تحدياتها وأوضاعها الصعبة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإغاثية والانسانية والاحتياجات الطبية ومكافحة الأوبئة، معبرة عن امتنانها لجوانب الدعم والتسهيل التي تقدمها الحكومة اليمنية لمختلف الطواقم العاملة.