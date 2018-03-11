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الرئيس اليمنى يشيد بالعلاقات التاريخية بين بلاده والصين

الأحد، 11 مارس 2018 12:54 م
الرئيس اليمنى يشيد بالعلاقات التاريخية بين بلاده والصين الرئيس اليمنى - أرشيفية





أ ش أ
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أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الأحد، عمق العلاقة التاريخية التى تربط اليمن والصين، والتى كان لها نتائج إيجابيه على مستوى التنمية والتعاون بمختلف أشكاله.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الرئيس هادى، قوله، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الصينى لدى اليمن جين خوى - إنه لا يغيب عن ذاكرة الشعب اليمنى شبكة الطرق التى نفذتها الصين دعمًا لليمن، وذلك فى عملية "ربط صنعاء والحديدة وعدن وحضرموت وغيرها من مشروعات التعاون الطموحة.

من جانبه، أشاد الدبلوماسى الصينى بمستوى التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مجددا دعم بكين لليمن وقيادته الشرعية حتى تحقيق السلام والأمن والاستقرار المنشود، وفقا لمرجعيات السلام المحددة، منوها بأن الانتخابات القادمة التى تشهدها الصين خلال مارس الجارى سيكون لها الأثر الملموس فى حاضر ومستقبل البلاد.

 

 


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