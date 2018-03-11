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الرئيس الروسى: جدى عمل طباخا لدى "ستالين" و"لينين"

الأحد، 11 مارس 2018 08:30 م
الرئيس الروسى: جدى عمل طباخا لدى "ستالين" و"لينين" فلاديمير بوتين الرئيس الروسى





موسكو (رويترز)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى فيلم تسجيلى نشر على الانترنت، اليوم الأحد، إن جده لأبيه عمل طباخا لكل من فلاديمير لينين وجوزيف ستالين.

وقال الرئيس الروسى فى الفيلم التسجيلى "بوتين" ومدته ساعتان إن سبيريدون بوتين كان عضوا مهما بطاقم العاملين فى مكتب ستالين، وكان الزعيم السوفيتى الراحل الذى توفى عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التى استمرت نحو ثلاثة عقود.

وأضاف بوتين فى الفيلم الذى شاهدته رويترز أن جده "كان طباخا لدى لينين وبعد ذلك لدى ستالين فى منطقة موسكو"، وقال أندريه كوندراشوف الذى أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس فى يناير كانون الثانى إن سبيريدون بوتين استمر فى العمل طباخا لدى المؤسسة السوفيتية حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 86 عاما.

 

 

 


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