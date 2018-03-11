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الرئيس التشيلى المنتخب يتعهد بالعمل على إحياء اقتصاد البلاد

الأحد، 11 مارس 2018 07:28 م
الرئيس التشيلى المنتخب يتعهد بالعمل على إحياء اقتصاد البلاد الرئيس التشيلى المنتخب سبستيان بنييرا





سانتياجو (أ ش أ)
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تعهد الرئيس التشيلى المنتخب سبستيان بنييرا اليوم الأحد، بالعمل على إحياء اقتصاد البلاد الذى شهد انهيارا فى فترة حكم رئيسة التشيلية اليسارية السابقة ميشيل باتشيليت.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الاقتصاد التشيلى شهد نموا بنسبة 3ر5% سنويا خلال الفترة الرئاسية الأولى لبنييرا والتى بدأت منذ 2010 وحتى 2014 ، وذلك بدعم السياسات المؤيدة للأعمال التجارية، ورفع أسعار الصادرات التشيلية الرئيسية، وأسعار النحاس، بالإضافة إلى بذل جهود هائلة فى إعادة بناء البلاد التى تعرضت لزلزال قوته 8ر8 على مقياس ريختر قبل أن يتولى لبنييرا فترته الرئاسية الأولى.

وأشارت الشبكة إلى أن انهيار أسعار النحاس خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيسة السابقة باتشيليت أدى إلى تراجع شعبيتها بين عامى 2014 - 2015 بشكل كبير بعد أن كانت تحظى بشعبية واسعة كأول سيدة ترأس تشيلى.

يذكر أن الفترة الرئاسية الأولى لسبستيان ، الملياردير الذى ينتمى إلى التيار المحافظ، أنهت تشكيل الحكومات ذات الميول اليسارية الذى استمر حوالى 20 عاما.

 


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