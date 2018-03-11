"الدولية للصناعات الطبية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى







كتب هانى الحوتى

تصدرت الشركة الدولية للصناعات الطبية- ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1081.6 ألف ورقة بقيمة قدرها 1152.4 ألف جنيه خلال شهر، ، وذلك حسبما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، إن شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 833.7 ألف ورقة، بقيمة قدرها 221.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الدولية للأسمدة والكيماويات، بحجم تداول بلغ 678.2 ألف ورقة، وبقيمة 907.6 ألف جنيه.

وجاءت شركتا يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى، إنترناشيونال بزنيس كوربوشين للتجارة فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.5 ألف ورقة، وبقيمة 35.1 ألف جنيه، 0.5 ألف ورقة، وبقيمة 1.4 ألف جنيه، على التوالى.