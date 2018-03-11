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الدفاع الروسية: اختبرنا 210 نوعا من الأسلحة فى أرض المعركة بسوريا

الأحد، 11 مارس 2018 06:27 م
الدفاع الروسية: اختبرنا 210 نوعا من الأسلحة فى أرض المعركة بسوريا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو





موسكو (أ ش أ )
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كشف وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الأحد، أن بلاده اختبرت 210 نوعا من الأسلحة فى سوريا، وذلك فى إطار فيلم وثائقى للمخرج أندريه كونداشو، بعنوان "بوتين".

وقال شويجو - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد، "إن القوات المسلحة الروسية اكتسبت خبرات كبيرة فى سوريا، وذلك عبر اختبار أكثر من 210 أسلحة فى أرض المعركة بسوريا، مما سيساعد فى تطوير هذه الأسلحة ".

من جانبه ، شدد سيرجى شيمزوف الرئيس التنفيذى لشركة "روسيتيك الروسية" للأسلحة على أن الأسلحة الروسية فى الوقت الراهن أضحت أفضل من نظيراتها فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.  

 


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